В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в ноябре
Жители страны будут отдыхать со второе по четвертое ноября.
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День народного единства, который отмечается четвертого ноября, подарит жителям России три выходных дня.
«В начале ноября граждан России ждут следующие длинные выходные. В связи с Днем народного единства понедельник, 4 ноября, будет нерабочим», - сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.
Таким образом, россияне будут отдыхать со второе по четвертое ноября.
В июле правительство утвердило календарь праздничных и рабочих дней на следующий год. Согласно ему, следующий длительный период отдыха придется на новогодние праздники: отдыхать жители России будут восемь дней - с 1 по 8 января.