Заблудившаяся в нижегородском лесу Зарина рассказала, как ей удалось выжить

Пятилетняя Зарина Авонова, более трех дней бродившая в нижегородском лесу, идет на поправку. Жизни и здоровью девочки уже ничего не угрожает.

Ребенок проходит лечение в детской областной клинической больнице в Нижнем Новгороде. С ней постоянно сидит мама, которая находится на восьмом месяце беременности.

По словам родительницы, малышка пила только дождевую воду и ничего не ела. В первую ночь кроха сильно вымокла, поэтому сняла обувь и большую часть одежды, оставшись в одной футболке.

«Врачи говорили, ежевику, черную смородину ела? - Нет, не ела. В речке, в озере ты пила хоть чуть-чуть воды? - Нет, не пила, не ела», - рассказала мама Зарины. Ее слова приводит ГТРК «Нижний Новгород».

Девочка ушла из дома в деревне Степановка Вознесенского района Нижегородской области 18 августа, а нашли ее только вечером 21 августа. Ребенка искали с помощью тепловизоров, дронов и вертолетов. В поисках участвовали все экстренные службы: спасатели, водолазы, военные, полицейские, а также волонтеры и неравнодушные жители района, всего более тысячи человек.

Зарину обнаружили в полной темноте в лесном буреломе, она чувствовала себя неплохо и попросила у волонтеров «воды и тортика». Вертолетом малышку доставили в больницу Нижнего Новгорода.