Кусающиеся убийцы: ученый рассказал о смертельно опасных комарах в России

В России из-за миграции комаров из Юго-Восточной Азии и Египта могут распространиться смертельные тропические болезни.

Насекомые, являющиеся переносчиками вирусов Денге, Чикунгунья, Зика, Западного Нила и желтой лихорадки поселились на территории всего Черноморского побережья и в Крыму. Профессор НИИ вирусологии им. Ивановского Михаил Щелканов рассказал «Звезде», что комары видов Aedes aegypti и Aedes albopictus появляются в России в том числе из-за климатических изменений.

Он отметил условия для жизни комаров на в курортных районах нашей страны очень хорошие. По словам ученого, несмотря на то, что все структуры, отвечающие за биологическую безопасность, ведут мониторинг, уничтожают личинок в водоемах, проводят профилактические работы, риск появления опасных видов комаров все равно достаточно высок.

«Это не повод для паники. Когда говоря о том, что этих комаров обнаруживают, это значит, что работа ведется, и она эффективна. У нас имеются квалифицированные специалисты», - сказал Щелканов.

Медики на юге РФ зафиксировали несколько случаев заболевания лихорадкой Западного Нила. Эксперты считают, из-за повышения температур насекомые в дальнейшем могут появиться и в центральной части страны.