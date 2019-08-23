Татьяна Москалькова вылетела в Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова вылетела в столицу Украины.

«Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова самолетом направляется в Киев », - заявили ТАСС в диппредставительстве.

В посольстве не уточнили цель ее визита на Украину. В аппарате Москольковой информацию об ее поездке также подтвердили.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва обсуждала с Киевом тему обмена удерживаемыми лицами. Представитель Кремля разъяснил, что этот вопрос затрагивался переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона, которые прошли на этой неделе во Франции. При этом о конкретных лицах, по словам Пескова, речи не шло.