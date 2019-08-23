Хирурга во Франции подозревают в изнасиловании 250 детей

Врача-хирурга Жоэля Ле Скуарнека на юго-западе Франции заподозрили в изнасиловании около 250 детей. За три десятилетия работы, с 1990-х, врач мог совершить насильственные действия в отношение 200-300 несовершеннолетних мальчиков и девочек.

Издание The Times пишет, что 66-летний доктор заявлял, что не совершал насилия, но признал некоторые некорректные действия в отношения детей.

Отмечается, что Скуарнека обвиняют в том, что он совершал надругательства над несовершеннолетними, в том числе, когда пациенты были под наркозом. В 2005 году он был осужден на хранение детской порнографии. В 2017 году его арестовали по обвинению в изнасиловании 4-летней и 6-летней девочек. Суд состоится в конце 2019 - начале 2020 года.

В рамках расследования следователи обнаружили дневники врача, в которых он описывал действия сексуального характера в отношение детей. В них упоминаются имена более 250 предполагаемых жертв. Сам врач утверждает, что это «всего лишь фантазии».

В настоящее время правоохранители опрашивают родителей детей, о которых писал подозреваемых. Тем временем, французские СМИ пишут, что дело может стать крупнейшим в истории страны.