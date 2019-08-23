В Праге осквернили памятник маршалу Коневу
В Чехии в очередной раз облили красной краской памятник советскому маршалу Ивану Коневу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Надписи экстремистского характера появились на памятнике маршалу Коневу в Праге.
Вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры и оставили оскорбительные фразы.
Увы, но памятник маршалу Коневу в Праге оскверняют не первый раз.
«Это оскорбление не только в отношении моего отца, но и тех солдат, которые воевали под его знаменами», - рассказала дочь маршала Наталья Ивановна.
Она подчеркнула, что в их число входили и чехословацкие солдаты.
Одним из вариантов решения проблемы Наталья Ивановна видит перенос памятника в Россию.
Тем временем, чешские власти уверяют: по данному инциденту ведется следствие. Злоумышленникам грозит уголовное преследование по статьям «вандализм» и «причинение ущерба чужому имуществу».