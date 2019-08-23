Умер заслуженный артист России Виктор Власов

Заслуженный артист России Виктор Власов скончался в возрасте 65 лет. Об этом сообщила пресс-служба Московского академического театра им. Маяковского, в котором актер служил 40 лет.

«С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича», - говорится в сообщении.

В театре отметили, что прощание с артистом состоится 24 августа. В Храме Вознесения Господня пройдет в 11.00 отпевание, а в 12.00 в театре Маяковского состоится панихида, после которой Власова кремируют на Хованском кладбище.

Виктор Власов служил в театре им. Маяковского с 1974 по 2014 год. Он играл в спектаклях «Ревизор», «Женитьба», «Аристократы», «На чемоданах» и многих других. Также артист снимался в кино, принимал участие в проектах «Исаев», «Следствие ведут знатоки» и других.