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17 часов без остановок: дальнобойщик проехал 800 км ради спасения котенка

Дарья Михалина
23:59 22.08.2019
Водитель фуры заметил на дороге котенка, который без одной лапы полз в сторону обочины, и тотчас же решил отвезти его к ветеринарам
© Видео: e1, Youtube © Фото: Александр ЕРМОЛАЕВ

В Екатеринбурге, в одном из центров реабилитации животных, лечат кота, которого на трассе подобрал дальнобойщик.

Мужчина ехал из Ростова и заметил животное на дороге в Башкирии.

«У меня сердце облилось кровью, нашел ближайший перекресток, развернулся, остановился, побежал этого котенка поднимать», - вспоминает Александр.

Животное лежало без сил с закрытыми глазами, и водитель не исключал вероятности того, что котенок умер. Кроме того, у котенка были проблемы с лапой. Вероятно, его сбила машина.

Путь дальностью 800 километров проделал Александр, чтобы доставить котенка до клиники, где было все необходимое оборудование для лечения больного. Лапу животного спасти не удалось, врачи ампутировали конечность.

Котенку дали кличу Липтон. Сейчас он находится в сознании, ест и пьет.

«К жизни без задней лапы он приспособится и будет носиться, играть», - рассказала порталу E1 директор Центра реабилитации Елизавета Скорынина.

Вскоре Александр собирается вернуться за Липтоном и забрать его к себе в Саратов. 

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