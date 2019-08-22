Теплоход «Петр Чайковский» загорелся в Петербурге

Круизный теплоход «Петр Чайковский», загорелся утром 22 августа в Санкт-Петербурге, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

ЧП случилось, когда судно стояло на Соляном причале на Октябрьской набережной. Пожар произошел на первой палубе четырехпалубного судна. Погиб один человек, по предварительным данным, это механик, именно его каюта и загорелась.

Спасатели эвакуировали 240 пассажиров и 80 человек персонала. В тушении пожара принимали участие 50 человек, были задействованы десять единиц техники.