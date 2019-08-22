Врачи из России прибыли в Турцию для оказания помощи пострадавшей 12-летней девочки

Врачи-реаниматологи из Петербурга прилетели в Турцию для осмотра и оценки состояния пострадавшей в Бодруме 12-летней девочки.

«Команда реаниматологов из Петербурга сегодня ночью прилетела в Турцию. Они проведут осмотр девочки и оценят ее состояние», - сказали ТАСС в пресс-службе администрации губернатора города.

После видеоконференции с турецкими медиками главный внештатный специалист городского комитета по здравоохранению, детский анестезиолог-реаниматолог Владимир Копылов рассказал, что состояние девочки остается крайне тяжелым, в настоящее время она находится в глубокой коме. По его словам, у ребенка сохраняется сердечная недостаточность и выраженный отек головного мозга.

Врачи надеются, что 22 августа состояние позволит транспортировать девочку и провести визуализацию ЦНС, провести обследование, которые турецкие врачи еще не делали, отметил Копылов. Власти Петербурга готовы оказать семье пострадавшей девочки необходимую помощь.

Напомним, 18 августа 12-летнюю россиянку затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Девочка была экстренно госпитализирована и сейчас находится в критическом состоянии.