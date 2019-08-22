В Пентагоне предложили включить в СНВ-3 все новое оружие России

В Министерстве обороны Соединенных Штатов предложили новые условия для продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

Глава Пентагона Марк Эспер обвинил Россию в попытке расширить свой стратегический ядерный потенциал, и заявил, что все новое оружие, произведенное в РФ, должно быть включено в СНВ-3.

Он также отметил, что сейчас у Москвы есть якобы нацеленные на Европу крылатые ракеты с, предположительно, ядерными боеголовками, которые запрещены ДРСМД, пишет РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Правда, глава американского оборонного ведомства не уточнил, как могут быть объединены в один договор ракеты, подпадающие под СНВ-3 и ДРСМД.

Напомним, 19 августа Пентагон объявил о проведении испытания крылатой ракеты наземного базирования в неядерном оснащении, которая была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Второго августа договор прекратил свое действие, он запрещал ракеты дальностью от 500 до 5500 километров.