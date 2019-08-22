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Ученые объяснили, что происходит с организмом человека, который внезапно бросил курить

Александра Арсентьева
08:57 22.08.2019
Риск появления сердечных заболеваний можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от курения.
Ученые объяснили, что происходит с организмом человека, который внезапно бросил курить
© Фото: CHROMORANGE, Bilderbox, Globallookpress

Многолетнее исследование специалистов из Университета Вандербильта показало, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний можно снизить почти на 40% даже в том случае, если человек курил на протяжении двадцати лет.

Работа ученых длилась в общей сложности  с 1954 по 2014 годы и затронула почти  9000 тысяч человек.

В результате наблюдений исследователи пришли к выводу, что риск появления сердечных заболеваний можно снизить на 39% в течение пяти лет после отказа от курения. Об этом говорится в журнале JAMA.

Однако даже внезапно отказавшемуся от  сигарет курильщику «со стажем» нужно не употреблять табак на протяжении пары десятков лет (примерно до 25 лет), чтобы снизить риски заболеваний до того уровня, который наблюдается у людей, которые никогда не зависили от этой вредной привычки.

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