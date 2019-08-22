Робот «Федор» выполнил свои первые задачи в космосе

Человекоподобный робот «Федор», запущенный утром 22 октября в космос с Байконура, прошел первую часть летных заданий. Об этом говорится в аккаунте андроида в Twitter.

«Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме», - отмечается в сообщении.

Там также уточняется, что корабль «Союз МС-14» сейчас находится на расчетной орбите, полет проходит штатно.

С успешным стартом робота поздравил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Федор, поздравляю с успешным началом работы!», - сказал руководитель корпорации.

Стыковка «Союз МС-14» с МКС запланирована на 24 августа.