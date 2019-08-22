В «Нафтогазе» предложили украинцам запастись газом на зиму

Глава компании «Нафтогаз» Андрей Коболев на своей странице в Facebook предложил жителям Украины запастись газом на зиму.

Он рассказал о запуске продукта под названием «Газовый запас», который могут использовать все украинцы.

«Суть предложения проста: вы можете заранее приобрести необходимый вам объем газа по фиксированной летней низкой цене. А использовать его - зимой», - сообщил Коболев.

Он дополнил, что данное предложение будет действительно до 25 сентября. На одну семью можно купить до 25 тысяч кубометров газа.

Напомним, Украина прекратила закупку газа у России в ноябре 2015 года, начав поставки более дорогостоящего топлива из Европы. В конце года истекает контракт и на транзит российского газа через Украину в Европу, но до сих пор стороны не подписали соглашения.

Москва многократно отмечала, что готова сохранить транзит через территорию Незалежной, если Киев согласится на взаимовыгодные и равные условия.