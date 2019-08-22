История невероятного спасения: как пятилетняя Зарина выжила в лесу три дня

В Нижегородской области спасателям удалось найти пятилетнюю Зарину из деревни Степановка, потерявшуюся в лесу три дня назад. Девочку в тяжелом состоянии из-за сильного обезвоживания госпитализировали в Воскресенскую центральную районную больницу.

Ребенка удалось обнаружить по голосу в полной темноте в лесном буреломе. В первые минуты после спасения она молчала, пребывая в состоянии сильного стресса.

«Это было волшебство, это чудо просто, потому что ребенок трое суток пробыл в лесу, леса здесь дикие, здесь медведи, кабаны, и сегодня здесь просто счастливый день», - поделилась эмоциями участник поисково-спасательного отряда «Рысь» Светлана Шуга.

Все эти дни Зарину искали и на земле, и с воздуха и под водой. Водолазы обследовали несколько озер, в спасательной операции задействовали вертолеты и квадрокоптеры, тепловизоры и приборы ночного видения. Более 1000 спасателей, добровольцев из поисковых отрядов, военнослужащих и сотрудников полиции круглосуточно прочесывали местность.

Зарина ушла из дома в своей деревне Степановка 18 августа, предположительно около 14.00. Оказалось, она отошла на два километра, и именно в этом квадрате сегодня ночью сошлись сразу два поисковых отряда.

Несмотря на тяжелое состояние, врачи говорят, что серьезных опасений за жизнь ребенка нет.