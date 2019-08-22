Автобус с людьми перевернулся в Подмосковье, есть пострадавшие

Восемь человек получили травмы в дорожно-транспортном происшествии с автобусом в Подмосковье, сообщили «Звезде» в пресс-службе ГУ МВД по Московской области. Состояние пострадавших уточняется.

Транспортное средство перевернулось на 69-м километре трассы М-9 «Балтия». Рейсовый автобус, следовавший из Пскова в Москву, съехал в кювет и опрокинулся. Всего в автобусе находилось 14 пассажиров и два водителя.

На месте аварии работают сотрудники дорожно-патрульной службы. Обстоятельства ДТП выясняются.