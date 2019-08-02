Глава «Нафтогаза» заявил, что Москва не выполняет обещания Меркель

Глава национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев высказал сомнения о том, что после завершения строительства «Северного потока-2» Россия продолжит направлять газ через территорию Украины.

Коболев рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель обещала, что трубопровод будет запущен только в том случае, если будет обеспечен транзит газа через Украину.

«Пообещать что-то, а затем сдержать это - две разные вещи. Это понятно, как на русском, так и на немецком языках», - сказал глава «Нафтогаза» в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

По словам Коболева «Нафтагаз» не получил от РФ таких же обязательств, как получил от Меркель. Он обвинил Россию в том, что якобы именно Москва виновата в неисполнении обещаний канцлера Германии. По его словам, Кремль не поддерживает Меркель в этом вопросе и откладывает заключение контракта на транзит газа через Украину, который истекает в конце этого года. Он заявил, что РФ якобы не участвовала в подготовке трехсторонней встречи по этому вопросу и до сих пор не озвучила имена своих представителей на встрече 16 сентября в Брюсселе.

«Российские чиновники даже не приехали в Брюссель для подготовки к трехсторонней встрече Россия-Украина-ЕС в январе. Они отложили следующую сессию на месяцы и даже не подтвердили встречу в сентябре», - заявил Коболев в интервью.

При этом Коболев рассказал, что если контракт не будет заключен, то Украина может потерять около 2,5% ВВП. И в этом случае «Нафтогаз» намерен обратиться в суд за компенсацией. По мнению Андрея Коболева «наши шансы на победу очень высоки».

Напомним, на последней трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии не было достигнуто конкретных договоренностей. ЕК выразила уверенность, что контракт необходимо подписывать на срок более десяти лет, а поставляемые объемы должны быть привлекательными и для инвесторов.