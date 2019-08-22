Зеленский отреагировал на возможность возвращения России в G8

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook прокомментировал возможность возвращения формата G8 с участием России.

По его мнению, это возможно только после прекращения конфликта в Донбассе. При этом глава Незалежной не уточнил, каким образом Россия должна решить внутреукраинскую проблему. Также Зеленский считает, что Москвы должна отказаться Крыма, вошедшего в состав РФ после референдума, на котором почти все жители полуострова высказались за воссоединение с нашей страной.

«Настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова вновь занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», помимо вышеперечисленного президент Украины назвал освобождение «политических заключенных и украинских моряков», находящихся в российских тюрьмах и СИЗО.

Стоит отметить, что Украина в состав «большой восьмерки» и «большой двадцатки» не входит.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп согласился на предложение президента Франции Эммануэля Макрона пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году в США.