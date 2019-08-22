«Поехали»: Россия впервые запустила в космос человекоподобного робота

С космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а». Она отправила на международную космическую станцию корабль «Союз МС-14» с необычным космонавтом.

На борту находится человекоподобный робот «Федор», также известный под именем Skybot F-850.

Во время старта в космос робот сказал: «Поехали!», повторив фразу за космонавтом Юрием Гагариным. «Федор» отправился в полет в специальных «варежках» и с российским флагом. Еще до старта робот поздравил россиян с Днем Флага, который отмечается 22 августа.

Несмотря на то, что «Федор» сидит на месте командира, кораблем управлять он не сможет, а его движения по время пребывания на МКС будут ограничены. Стыковка «Союза» запланирована на 24 августа.

Одна из основных задач полета - протестировать на машине систему обеспечения безопасности полетов космонавтов.