Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил дайверов

В ночь на 15 апреля 1912 года произошла одна из самых страшных катастроф 20 века. В водах Атлантического океана после столкновения с айсбергом затонул круизный лайнер «Титаник», на борту которого находились 2200 человек. В трагедии погибло около 1500 человек.

Обломки пассажирского судна покоятся в международных водах на глубине 3800 метров в 530 километрах от острова Ньюфаундленд. Впервые их обнаружили в 1985 году. Объект был взят под охрану ЮНЕСКО.

Однако никакая охрана уже не спасет «Титаник», море активно уничтожает даже то, что от него осталось. Специалисты, занимающиеся подводными исследованиями, впервые за 14 лет спустились на подводной лодке «Тритон» на дно Атлантики и посетили печально известный корабль.

Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма. Состояние судна шокировало дайверов. Так, знаменитая по фотографиям капитанская ванна исчезла, рухнула передняя мачта, превратились в обломки палубная каюта и капитанский мостик, сообщает Atlantic Productions.

Ученые не сомневаются, что бактерии, глубокие течения и солевая коррозия со временем окончательно уничтожат «Титаник», в итоге от него на дне останется лишь ржавое пятно.