Мамаеву грозит новое судебное разбирательство

У футболиста Павла Мамаева появились новые проблемы с законом. У него накопилась задолженность на сумму практически полмиллиона рублей.

Как следует из информации, опубликованной Федеральной службой судебных приставов, Мамаев должен заплатить 434 тысячи рублей.

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Такая сумма накопилась из-за неуплаты налога на имущество и транспортного налога. Как отмечает «МК», футболист полностью игнорировал все платежи, поступавшие ему в 2015-2016 годах.

Павел Мамаев был осужден за участие в двух драках в центре Москвы в октябре 2018-го. Он должен выйти из колонии в конце ноября этого года.