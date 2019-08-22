Две женщины погибли при пожаре в жилом доме в Саратове

В результате пожара в жилом доме в Саратове погибли две женщины, еще одна пострадала.

Сигнал о возгорании в двухэтажном здании поступил в 01.51 по местному времени. Возгорание произошло на площади 600 кв. м в доме №8 по Вольской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, одна женщина погибла при пожаре, вторая по пути в больницу - в машине скорой помощи. Еще одна пострадавшая находится в ожоговом центре.

«Произошел пожар в 2-х этажном частично расселенном жилом доме. Площадь пожара составила 600 кв. м», - заявили «Звезде» в ведомстве.

К настоящему момент пожар ликвидирован. В тушении возгорания задействовали 77 человек и 23 единицы техники. Причина пожара устанавливается.