Страшно красиво: «светошоу» молний на Кубани и в Крыму сняли на видео

Гром и молния разразились в Краснодарском крае и Крыму этой ночью.

© chernikaolga, beri_vesla , Instagram

Многочисленными кадрами завораживающего природного явления местные жители делятся в Сети. На них видно, как черное небо разукрашивают яркие вспышки и на несколько секунд оно становится фиолетовым.

© chernikaolga, beri_vesla , Instagram

© chernikaolga, beri_vesla , Instagram

На одном из роликов отчетливо показано, как молния попадает в телебашню, после чего некоторое время вышка светится.

Грозы сопровождаются осадками. А на море штормит, пишут очевидцы в соцсетях.

При этом жители Сочи жалуются: в связи с погодными условиями множество рейсов были задержаны. Работа аэропортов фактически парализована.