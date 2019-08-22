Страшно красиво: «светошоу» молний на Кубани и в Крыму сняли на видео
Сильнейшие грозы с молниями и осадками обрушились этой ночью на Краснодарский край и Крым.
© Видео: alexsevas, rodinavv1990 ,sochi.sky, anton.d.i, ed_bkn, varia_guliaeva, Instagram , TimeLapse from AlieshaMak, Youtube © Фото: chernikaolga, beri_vesla , Instagram
Гром и молния разразились в Краснодарском крае и Крыму этой ночью.
Многочисленными кадрами завораживающего природного явления местные жители делятся в Сети. На них видно, как черное небо разукрашивают яркие вспышки и на несколько секунд оно становится фиолетовым.
На одном из роликов отчетливо показано, как молния попадает в телебашню, после чего некоторое время вышка светится.
Грозы сопровождаются осадками. А на море штормит, пишут очевидцы в соцсетях.
При этом жители Сочи жалуются: в связи с погодными условиями множество рейсов были задержаны. Работа аэропортов фактически парализована.