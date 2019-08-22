Крупный пожар произошел в жилом доме в Саратове: видео

В Саратове загорелся жилой дом, пожарные боролись с возгоранием на площади 600 квадратных метра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Произошел пожар в двухэтажном частично расселенном жилом доме по адресу г. Саратов, ул. Вольская, д. 8. Площадь пожара составила 600 квадратных метров», - говорится в сообщении ведомства.

Как рассказали «Звезде» в МЧС, по предварительным данным, один человек погиб при пожаре, еще один - в машине скорой помощи.

К настоящему моменту пожар ликвидирован. В тушении возгорания задействовали 77 человек и 23 единицы техники. Спасатели выясняют причину пожара.