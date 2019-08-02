Кондолиза Райс высказалась о будущем Украины в НАТО

Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс высказала свое мнение о возможном членстве Украины в НАТО. На ее взгляд, в ближайшее время Украина вряд ли сможет это сделать.

Напомним, Кондолиза Райс с 2005-го по 2009-й была госсекретарем США в администрации президента Джорджа Буша-младшего, у которого до этого 4 года являлась советником по национальной безопасности. Она считается одним из самых влиятельных женщин-политиков за всю историю США.

«Я думаю сейчас это не представляется возможным. НАТО является консенсусной организацией, и вы вряд ли получите консенсус», - заявила Райс в интервью украинскому изданию «Новое время».

По мнению Райс, сейчас достигнуть единого мнения будет невозможно даже для получения плана действий по членству в НАТО. Однако политик уточнила, что это не значит, что Украина не сможет приблизиться к альянсу. Бывший госсекретарь призвала Украину быть более активной и участвовать в мероприятиях Североатлантического альянса.