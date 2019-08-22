Меркель снова слушала гимн сидя из-за дрожи: видео

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны стран перед началом встречи в Берлине.

Стоя политики поприветствовали делегации, после чего сели в кресла. В этот момент начал играть национальные гимны Германии и Великобритании.

СМИ связывают действия Меркель с проблемами со здоровьем. С июня у канцлера ФРГ было замечено несколько публичных приступов сильной дрожи. Из-за этого во время визитов ряда глав государств перед прослушиванием гимна ей приносили стул.