Меркель снова слушала гимн сидя из-за дрожи: видео
Борис Джонсон и Ангела Меркель сидя прослушали национальные гимны перед переговорами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Bernd Von Jutrczenka, dpa ,Globallookpress
Канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидя выслушали национальные гимны стран перед началом встречи в Берлине.
Стоя политики поприветствовали делегации, после чего сели в кресла. В этот момент начал играть национальные гимны Германии и Великобритании.
СМИ связывают действия Меркель с проблемами со здоровьем. С июня у канцлера ФРГ было замечено несколько публичных приступов сильной дрожи. Из-за этого во время визитов ряда глав государств перед прослушиванием гимна ей приносили стул.