Пострадавшая в Турции девочка четыре раза пережила клиническую смерть

Пострадавшая в турецком Бодруме 12-летняя девочка, которая находится в клинике после несчастного случая в бассейне, четыре раза пережила клиническую смерть, поэтому ее нельзя транспортировать даже в больнице.

Об этом рассказал главный внештатный детский специалист анестезиолог-реаниматолог комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимир Копылов после телемоста с коллегами из Турции. По его словам, состояние девочки по-прежнему крайне тяжелое и нестабильное.

«Клиническая смерть действительно была четыре раза точно», - отметил врач.

Копылов подчеркнул, что в настоящий момент транспортировка девочки может ухудшить ее состояние, поэтому невозможна даже в пределах стационара.

«Сейчас ежеминутно ведется борьба за жизнь ребенка - это кома, можно сказать глубокая кома, запредельная», - добавил он.

По словам турецких врачей, у ребенка сохраняется выраженный отек головного мозга и сердечная недостаточность. Доктора надеются, что вскоре состояние позволить провести визуализацию центральной нервной системы, провести КТ и МРТ.

Копылов рассказал, что вопрос о необходимости выезда петербургских врачей в Турцию будет решаться на уровне комитета здравоохранения. Власти Петербурга, в свою очередь, заявили о готовности помощь семье пострадавшей на курорте девочки. В Петербурге лучшие клиники готовы принять россиянку на лечение.

Напомним, 18 августа школьница пострадала в бассейне в турецком Бодруме. Ее руку затянуло в трубу насоса, под водой она провела по меньшей мере пять минут. Врачи диагностировали повреждения легких, мозга и сердца. Ребенок находится в глубокой коме, а медики поддерживают жизнь с помощью аппарата искусственной вентиляции легких.