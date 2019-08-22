В Подмосковье появятся обновленные платежки за ЖКХ

Министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин рассказал об изменениях в платежке за коммунальные услуги.

По его словам структура квитанций была изменена.

«Метраж, который рассчитывается, привязан к тарифу, а внизу красным шрифтом выделено то, как проводится расчет исходя от общего тарифа, который утвержден для регионального оператора. Даже формула расчета написана», - пояснил министр.

Нововведения будут тестироваться в течение нескольких месяцев, добавил он в разговоре с «360».

Измененная платежка начнет приходить жителям Московской области уже с сентября этого года. Предполагается, что ее структура поможет упростить понимание того, за что платят граждане.