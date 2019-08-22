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День превратился ночь: Сан-Паулу заволокло дымом от пожаров в Бразилии

Василиса Морозова
04:27 22.08.2019
В Бразилии из-за лесных пожаров смог накрыл крупный город Сан-Паулу.
© Видео: BenjvminBarnes, littIewmen, olhaoalho, El Caracolí, Facebook © Фото: AndreTheSolo, Twitter

Тропические леса Амазонки горят уже 16-й день, дымом от пожаров заволокло крупный бразильский город Сан-Паулу, в котором днем стало так же темно, как и ночью.

«День как будто превратился в ночь», - рассказала жительница города Жанвитор Диас. 

Как сообщил Бразильский государственный космический центр INPE, с начала года в стране было зафиксировано около 70 тыс. очагов, а с 15 августа – еще 9507 новых пожаров, что на 83% больше, чем в 2018 году. В основном возгорания отмечаются в районе бассейна Амазонки.

«Красивая картина - ночная жизнь в Сан-Паулу. Нет. Это Сан-Паулу в 3 часа дня! Дым от амазонского огня перекрыл солнце. Легкие планеты горели в течение 3 недель», - написал пользователь ch1minssi.

По словам местных жителей, собранная 20 августа дождевая вода оказалась черной. По мнению специалистов из Института биологических наук Университета города, вода почернела от золы и пепла в атмосфере. Несмотря на то, что дождевые леса находятся на другом конце страны, смог дошел до города, преодолев тысячи километров.

Кроме того, как пишет BBC, количество пожаров в Южной Африке превысило 150 тысяч. Горят леса в Бразилии, в Венесуэле, в Боливии, в Колумбии, в Аргентине, а также в Парагвай, Перу, Чили.

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