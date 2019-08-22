Лавров заявил, что политика США чревата опасным витком гонки вооружений

Глава МИД России Сергей Лавров раскритиковал запуск Соединенными Штатами нарушающий ДРСМД крылатой ракеты. Об этом он заявил на пресс-конференции с немецким министром Хайко Маасом.

«Позавчера именно из этой установки было испытано изделие, которое подпадает под запреты Договора о ракетах средней и меньшей дальности. А установка эта развернута в Румынии уже не первый год», - заявил Лавров.

По его словам, Москва увидела в таком развитии событий «риск развала архитектуры стратегической стабильности, чреватый новым опасным витком гонки вооружений».

«Мы заинтересованы в том, чтобы вопрос стратегической стабильности обсуждать с участием европейских стран, готовы делать это и в Совете Россия - НАТО», - добавил он.

Лавров отметил, что Германия несколько лет назад выступила с инициативой начать диалог по вопросам военно-политической безопасности. Российский министр выразил надежду на то, что этот диалог позволит формировать повестку дня в сфере контроля над вооружениями.

«Не так много осталось договоров в этой сфере, ими надо дорожить, включая Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений с США», - сказал глава МИД РФ.

По словам Сергея Лаврова, Москва считает прискорбным решение Вашингтона выйти из ДРСМД.

Напомним, США 8 августа провели первое испытание крылатой ракеты наземного базирования на дальность, запрещенную Договором РСМД. После этого Россия выразила обеспокоенность из-за возможного применения Aegis Ashore в Румынии и Польше для запуска крылатых ракет, несмотря на то, что в США отметили, что это всего лишь «сугубо оборонительная система».