Под Тулуном открыли федеральную трассу «Сибирь»

Движение по трассе «Сибирь» разрешили в Тулунском районе Иркутской области. Последние три дня автодорога находилась под водой из-за паводка.

Утром пятницы, 2 августа, в обе стороны – по направлению к Красноярску и Иркутску – выдвинулись машины, скопившиеся у города Тулун. Перед открытием трассы дорожники осмотрели ее состояние, убрали скопившийся мусор, а также установили вдоль обочин ограждение и сигнальные столбики.

«Обследование технико-эксплуатационного состояния проезжей части, моста через реку Ия и других искусственных сооружений на этом участке федеральной трассы показало, что конструктивные элементы и дорожное покрытие не повреждены», – цитирует начальника ФКУ Упрдор «Прибайкалье» Николая Рейнета пресс-служба дорожного ведомства.

Федеральную автодорогу перекрыли 30 июля в связи с подтоплением моста через реку Ия. С этого момента открытия трассы на местах, не затронутых паводком, дожидались порядка полутора тысяч автомобилистов.

В Приангарье второй раз за лето пришло наводнение. Люды были вынуждены покинуть свои дома и переехать в пункты временного размещения. Предыдущий паводок в Иркутской области начался в конце июня: вышедшие из берегов из-за обильных дождей и таяния горных ледников реки подтопили более десяти тысяч домов. Стихийное бедствие унесло жизни 25 человек, число пострадавших превышает 38 тысяч.