Госдеп не стал комментировать ликвидацию сына бен Ладена

Американская пресса со ссылкой на официальные лица заявила, что спецслужбы ликвидировали Хамзу бен Ладена, одного из лидеров террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена на территории России).

«Правительство Соединенных Штатов сыграло свою роль в его устранении. Но пока не ясно, где и когда это произошло, сообщил чиновник из администрации на условиях анонимности. Подробности не раскрываются, потому что в операции принимали участие спецслужбы», - пишет The New York Times.

Таблоиды не называют точную дату смерти террориста. Говорят, случилось это в первые два года президентства Дональда Трампа и только сейчас появились доказательства того, что бен Ладена-младшего уже нет в живых. Как уверяют эксперты, все это напоминает фейк, поскольку в последнее время слишком часто боевиков «хоронят» раньше времени.

«Бен Ладена убивали, я уже не помню сколько раз, со счета сбился. И всех руководителей ИГИЛ ("Исламское государство" или ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная на территории РФ ) тоже убивали по несколько раз, поэтому говорить с уверенностью, что их нет, не думаю, что кто-то возьмет на себя смелость», - утверждает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

Недавно журналисты спросили Трампа о судьбе Хамзы бен Ладена. На вопрос сможет ли он подтвердить слухи об устранении террориста, глава государства ответил, что комментировать информацию не будет. Конспирологи тут же решили, что внутри Белого дома нет единой позиции по этому вопросу.

«Он не может сказать, что это неправда, потому что внешне американское государство должно быть единым. Потому что, если все поймут, что Трамп не согласен со своими спецслужбами, находится в конфронтации с Госдепом, это сразу выдаст слабость», - считает конспиролог Сергей Тарасов.

Когда американцы восемь лет назад устраняли террориста номер один Усаму бен Ладена, то устроили настоящее реалити. Спецназу раздали камеры и транслировали все специально для президента и чиновников. Кресло в Овальном кабинете занимал тогда Барак Обама.

Сейчас же общественности ни фото, ни видео не предъявили. Руководство «Аль-Каиды» (запрещена на территории РФ) пока молчит, не подтверждая смерть одного из своих лидеров. Последний раз о Хамзе бен Ладене вспоминали в прошлом году. Тогда в сети, появился ролик, где тридцатилетний террорист грозил Саудовской Аравии.

«Если ликвидировали не преступника-террориста, а кого-то из граждан Саудовской Аравии, за это должны американские спецслужбы нести ответственность, хотя это остается за кадром. Поэтому, судя по всему, Дональд Трамп, у которого сложные отношения со спецслужбами, особенно с ФБР, решил не комментировать слухи, чтобы не попадать в глупую ситуацию», - считает политолог Алексей Мухин.

Вполне возможно, что президенту не все рассказывают. Террориста, по данным источника, предположительно устранили два года назад, а Госдеп еще несколько месяцев назад за информацию об уже убитом Хамзе бен Ладене предлагал миллион долларов. Сейчас же ведомство, ссылаясь на соображения безопасности, не комментирует его смерть.