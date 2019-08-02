Историческая память: журналист из Швейцарии объяснил, почему Крым не станет украинским

Журналист и писатель из Швейцарии Кристиан Мюллер написал статью, в которой объяснил, почему Крым никогда не станет украинским. Такой вывод он сделал после поездки на полуостров в мае-июне 2019 года.

По мнению Мюллера, жители полуострова не намерены возвращаться на Украину. В Севастополе он увидел цветы у памятника Екатерины Великой, которая в апреле 1783 года подписала манифест «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу». Журналист пишет, что местные жители обладают «глубоким историческим сознанием». А при Украине памятник Екатерине II обливали краской, потому что «русскому прошлому города нет места в глазах украинских националистов».

Журналист заметил, что на протяжение многовековой истории, крымчане неоднократно доказывали, что готовы защищать свою землю. Он узнал, что пережили местные жители перед референдумом 2014 года. Как люди чувствовали угрозу и решили взяться за оружие в случае украинского вмешательства. Об этом ему рассказал доцент Севастопольского государственного университета Мария Некрасова.

«Студенты решили при необходимости защитить город с помощью оружия в случае вмешательства с украинской стороны… Стали осматривать и изучать подземные военные объекты времен Второй мировой войны, чтобы использовать их снова в борьбе против украинских формирований», - приводит слова Некрасовой Мюллер в издании Infosperber.

Журналист заметил, что Севастополь основан и защищается русскими. Он важен для России и никогда не вернется на Украину.

Напомним, после референдума 16 марта 2014 года Крым воссоединился Россией. Более 96% жителей республики Крым и более 95% голосовавших в Севастополе высказались за вхождение в состав России.