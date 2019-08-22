Фанаты «Олимпиакоса» избили журналиста российского видеоагентства

Греческие футбольные фанаты перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов «Олимпиакос» - «Краснодар» в Афинах атаковали продюсера видеоагентства Ruptly и разбили ему нос.

К журналисту подошли четыре фаната и поинтересовались, откуда он. Но ответа не дождались и попытались отобрать у него микрофон и камеру. Продюсер не желал добровольно расстаться с оборудованием, из-за чего ему сломали нос.

«Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанес прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли», - рассказал пострадавший RT.

Журналист сообщил о нападении в полицию, затем поехал в больницу вправлять нос. Он считает, что на него напали фанаты «Олимпиакоса».