Космический прорыв: робот Федор готовится к первому полету
Машина стартует с космодрома Байконур на борту корабля «Союз МС-14» утром, 22 августа, и вернется через 17 дней.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Робота Федора поместили на место командира космического корабля. Уже сегодня, 22 августа, ранним утром он отправится на МКС.
Впервые «Союзом» будет управлять человекоподобный робот. Достигнув орбиты, он будет выполнять упражнения под руководством космонавта Александра Скворцова, копируя его телодвижения.
Одной рукой Федор легко поднимает 50 килограммов. Пока резкость его движений ограничена. Зато робот отличается выносливостью.
Одна из основных задач полета - протестировать на машине систему обеспечения безопасности полетов космонавтов. А в перспективе - работа в открытом космосе.