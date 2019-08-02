Путин изменил НДС на фрукты, ягоды и пальмовое масло

Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в России уменьшится для фруктов и ягод и станет выше для пальмового масла. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин.

Документ, который вступит в силу после 1 октября, предусматривает отмену льготной ставки НДС для пальмового масла – теперь она будет составлять 20% вместо 10%. На фрукты и ягоды, она, напротив, составит 10% вместо 20% ранее. Закон опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что льготная ставка для плодовой продукции позволит российским сельхозпроизводителям увеличить оборот. Полученные средства можно будет направить на закладку новых садов.

Ставку на пальмовое масло также поднимают для поддержки местных производителей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнял, что таким образом удастся получить качественную продукцию для производства молочных продуктов. Доходы бюджета от повышения НДС для пальмового масла оценивают на уровне пяти миллиардов рублей.