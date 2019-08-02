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Путин обновил состав президиума Госсовета России

Роман Захаров
22:48 02.08.2019
Распоряжение главы государства было опубликовано на официальном портале правовой информации.
Путин обновил состав президиума Госсовета России
© Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин обновил состав президиума Госсовета РФ.

Согласно документу, в президиум Госсовета вошли глава ЯНАО Дмитрий Артюхов, руководитель республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Нижегородской области Глеб Никитин, глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский.

Распоряжение главы государства было размещено на официальном портале правовой информации.

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