Путин обозначил сроки подготовки программы по восстановлению жилья в Иркутской области

Президент РФ Владимир Путин поручил до 15 сентября принять программу по восстановлению жилья и объектов инфраструктуры, которые были повреждены в результате паводков в Иркутской области. Указ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, документ вносит дополнения в подписанный ранее указ о мерах по ликвидации последствий паводка в Иркутской области. Речь идет об особенностях обеспечения многодетных семей жильем, а также об оценке ущерба личным подсобным хозяйствам и о субсидиях малому и среднему бизнесу, пострадавшим от наводнения. Также затрагивается вопрос компенсаций пострадавшим жителям региона.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня: тогда из-за сильных дождей реки вышли из берегов. В результате первой волны в 109 населенных пунктах было подтоплено более 10 тысяч домов, в которых проживали почти 43 тысячи человек. Во вторую волну сразу в 56 населенных пунктах подтопленными оказались около двух тысяч домов с населением более пяти тысяч человек. В результате стихийного бедствия погибли 25 человек, еще шестеро числятся без вести пропавшими.

По-прежнему одна из самых сложных ситуаций сохраняется в Приамурье: там число подтопленных населенных пунктов увеличилось до 39. В общей сложности последствия паводка сказались на более чем 400 жилых домов. Без электричества остаются 11 поселков.

Сегодня, 2 августа, вице-премьер РФ Виталий Мутко, возглавляющий комиссию по ликвидации последствий наводнения, заявил, что процесс обеспечения жильем пострадавших от наводнений в Тулуне Иркутской области будет ускорен, и решение о начале строительства будет принято до конца этой недели.