В шаге от гонки вооружений: РФ опасается разрыва еще одного договора после ДРСМД

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений - СНВ-3 – находится в риска после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. С таким заявлением на заседании Совета Безопасности выступил исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Он напомнил, что действие СНВ-3 заканчивается в 2021 году. Однако американская сторона не высказывает, по словам Полянского, желания продлить договор.

При этом, как считает и.о. постпреда РФ при ООН, человечество находится в шаге от гонки вооружений из-за амбиций США.

«Мы все еще не теряем веру в то, что здравый смысл и инстинкт самосохранения у наших западных партнеров все-таки возобладает», - добавил Полянский.

По его мнению, от хода развития диалога зависит дальнейшее существование человечества.

В четверг, 22 августа, СБ ООН провел экстренное заседание из-за ракетных разработок США, работа над которыми активно началась вестись после выхода Вашингтона из ДРСМД.