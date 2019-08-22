Сотрудники «Победы» довели до слез и не пустили на борт спешащую на похороны женщину

В Сети появилось видео, на котором опоздавшая на посадку в аэропорте Внуково женщина в слезах умоляет пустить ее в самолет, однако сотрудники воздушной гавани на уступки не пошли.

«Мне 60 лет, пропустите, пожалуйста!» - умоляющим голосом просит женщина.

Очевидец, снимавший инцидент на видео, за кадром утверждает, что женщина должна была вылететь в Чебоксары на похороны родственника рейсом авиакомпании «Победа». По его словам, ее сначала заставили оставить неподходящие для ручной клади вещи, а позже, когда прошло время, закрыли регистрацию.

Но по данным канала FrequentFlyers, женщина опоздала на регистрацию на восемь минут, а сама «Победа» имеет косвенное отношение к ситуации, так как выход на посадку осуществляют сотрудники аэропорта, а не перевозчика.

При этом в «Победе» изучили обстоятельства инцидента и пришли к выводу, что у сотрудников аэропорта были основания не допустить женщину до вылета.

«У нас есть четкие правила, которые никто не должен нарушать. Ручная кладь ограничена габаритами, с которыми все клиенты ознакомлены и по ним готовятся к перелету, чтобы свободно и своевременно пройти предполетные процедуры», - цитирует РИА Новости представителя авиакомпании.

Он отметил, что в «Победе» грубое отношение к клиентам недопустимо ни при каких обстоятельствах. Как сообщил представитель, авиакомпания направила претензию организации, сотрудники которой обеспечивали посадку на рейс, с просьбой обучить их корректному общению с пассажирами.