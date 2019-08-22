Одна на 50 миллионов: женщина родила двойняшек с разницей в два месяца

Казахстанским врачам пришлось принимать необычные роды. 29-летняя Лилия Коновалова из Уральска стала дважды мамой с разницей в два с половиной месяца. С таким перерывом появились на свет ее близнецы - мальчик и девочка.

По словам врачей, девушка обладает уникальными физиологическими особенностями, при которых беременность редко заканчивается благополучно.

«Такой случай у нас в области впервые, когда женщина родила у нас с удвоенной маткой двойню, но каждого ребенка отдельно», - рассказала главный неонатолог Западно-Казахстанской области Нургуль Джунусова.

Сначала на свет появилась девочка, которую назвали Лия. Она родилась на 25-й неделе беременности с экстремально низкой массой тела - 850 граммов. Кроху сразу же перевели в отделение реанимации, где долго выхаживали, так как ребенок не мог самостоятельно дышать. После реабилитации организм девочки окреп.

Спустя два с половиной месяца у девочки появился брат Максим. Он, в отличие от сестры, оказался полностью здоровым, так как родился в установленный срок и успел полностью развиться.

По статистике рождение живого ребенка в данном случае является большой редкостью - такой случай один на 50 миллионов родов.

«Это что-то из области фантастики для меня было. Сначала шок, конечно, страх. Все-таки я считала, это большие риски», - рассказала мама двойняшек.

Беременность, по словам Лилии, протекала тяжело. Пришлось прервать работу, поскольку доктора рекомендовали больше отдыхать. Сегодня малыши чувствуют себя хорошо и больше не нуждаются в непрерывном медицинском наблюдении. Их вместе с мамой уже выписали из больницы.