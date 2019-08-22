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В Сирии открыли гуманитарный коридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации

Наталья Вальханская
22:00 22.08.2019
Для покидающих территорию оборудованы места оказания неотложной медпомощи, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы.
В Сирии открыли гуманитарный коридор для выхода из Идлибской зоны деэскалации
© Фото: ТРК Звезда

В целях добровольного и беспрепятственного выхода из Идлибской зоны деэскалации мирного населения и желающих сложить оружие боевиков сирийским правительством открыт гуманитарный коридор и пункт пропуска «Суран» в провинции Хама. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Алексей Бакин.

«Для покидающих территорию, подконтрольную незаконным вооруженным формированиям, оборудованы места оказания неотложной медицинской помощи, предоставления питьевой воды, горячего питания, медикаментов и предметов первой необходимости, организовано выделение транспорта для доставки граждан в безопасные районы», - заявили генерал-майор.

На территории Идлибской зоны деэскалации продолжаются нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований.

21 августа зафиксирован 31 обстрел. Боевики незаконных вооруженных формирований совершили обстрелы населенных пунктов Биньямин, Алеппо, Сабикия, Халаса провинции Алеппо; Айн-Эль-Кантара, Сараф, Санджека, Чукурджак, Калъат-Марза, Ардаш-Даг, Кермель провинции Латакия; Эль-Васита, Эс-Салихия, провинции Идлиб; Телль-Метвази провинции Хама.

«Российский центр по примирению призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах», - подчеркнул Бакин.

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни.

«За прошедшие сутки представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Тарин провинции Хомс. Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов общим весом 2,47 тонны», - добавил глава ЦПВС.

Всего с начала процесса урегулирования российским Центром по примирению враждующих сторон проведено 2188 гуманитарных акций. Общий вес гуманитарного груза составил 3548,22 тонны.

С 30 сентября 2015 г. в Сирию с территории иностранных государств вернулось 594 929 человек. В места довоенного проживания вернулось 1 303 833 внутренних переселенца.

Продолжается оказание содействия в восстановлении инфраструктуры и создании условий для возвращения беженцев.

По состоянию на 22 августа 2019 года восстановлено 32 196 жилых домов, 886 образовательных и 192 медицинских учреждения. Отремонтировано 1080 км автомобильных дорог.

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