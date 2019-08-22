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СМИ: Россия и Украина проведут обмен пленных по формуле «33 на 33»

Дарья Муромова
22:26 22.08.2019
Обмен может состояться 28-29 августа.
СМИ: Россия и Украина проведут обмен пленных по формуле «33 на 33»
© Фото: Danil Shamkin, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россия и Украина приближаются к завершению обмена удерживаемых лиц на территории обеих государств. Как рассказал адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий, процесс передачи граждан должен состояться 28-29 августа.

Москва и Киев планируют осуществить формулу обмена 33 на 33 человека, однако, по предварительной информации, в это число не входит главный редактор «РИА Новости - Украина» Кирилл Вышинский. Его освобождение будет проходить по особой схеме.

По данным РБК, Москва не настаивает на обмене Вышинского - для нее важен факт его освобождения. Про обмен режиссера Олега Сенцова нет точной информации.

Ранее в Кремле подтвердили, что Москва обсуждала с Киевом тему обмена граждан обеих стран. Этот вопрос также подробно обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и его французского коллеги Эммануэля Макрона, однако о конкретных лицах речь не шла.

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