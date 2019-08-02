Боевики обстреляли малую родину Башара Асада

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, обстреляли населенный пункт Кардаха сирийской провинции Латакия из реактивных систем залпового огня, в результате которых погиб мирных житель и еще трое были ранены. Об этом сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Бакин.

Отмечается, что удар был нанесен сегодня утром, в 2 августа 2019 года в 06.55. Также следует отметить, что накануне в поддержку Международной встречи по Сирии в астанинском формате президент Арабской Республики Башар Асад принял решение о полном прекращении огня и любых наступательных действий в зоне деэскалации «Идлиб» с 00.00 2 августа 2019 года.

«Развертывание РСЗО на огневой позиции осуществлено НВФ под прикрытием тумана, поэтому не было своевременно выявлено средствами воздушной разведки и наблюдателями», - сообщил военачальник.

В результате российскими военными было зафиксировано не менее 12 ударов системы, в результате которых один мирный житель погиб, еще трое получили ранения.

В российском Центре акцентировали внимание на том, что данный населенный пункт известен как родина семьи президента Сирии Башара Асада и находится в 14 километрах севернее российской авиабазы «Хмеймим».

Напомним, Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб, а также на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, находящиеся здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск.

В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.