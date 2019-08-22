Полицейских в Екатеринбурге обвинили в изнасиловании девушки в служебной машине
Инцидент произошел 18 августа.
© Фото: СК РФ по Свердловской области
Следственный комитет по Свердловской области предъявил обвинения трем действующим сотрудникам УМВД по Екатеринбургу в совершении изнасилования группой лиц.
По данным следствия, 18 августа три сотрудника МВД изнасиловали девушку 1997 года рождения, находясь в служебном автомобиле. В дальнейшем мужчины были задержаны сотрудниками управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области.
«Следователями Следственного комитета выполняется комплекс следственных действий по сбору и закреплению доказательственной базы», - говорится в сообщении на сайте СУ СК РФ по Свердловской области.
Сейчас устанавливаются причины произошедшего.