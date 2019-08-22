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Тысячи участников и десятки стран: в Казани начался чемпионат WorldSkills

Алексей Казанников
21:23 22.08.2019
Сотни волонтеров встретили участников у огромного экспо-центра в Казани. Рассказать, показать и проводить 250 тысяч участников вместе со зрителями из более чем 60 стран они готовы сразу на нескольких языках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Молодые программисты, парикмахеры, инженеры, флористы, повара и другие специалисты приехали в Казань на чемпионат рабочих профессий WorldSkills, чтобы побороться за звание лучшего из лучших.

Сотни волонтеров встретили участников у огромного экспо-центра в Казани. Рассказать, показать и проводить 250 тысяч участников вместе со зрителями из более чем 60 стран они готовы сразу на нескольких языках.

WorldSkills по масштабу еще до официального старта сравнили с первенством мира по футболу, который Казань принимала в прошлом году. Чемпионат по профессиональному мастерству - это не только соревнование самых умелых. Это еще и новый - глобальный уровень коммуникации, который ни капли не зависит от политики.

«WorldSkills - это организация, в которой состоит более 80 стран - с разных континентов, с разными экономиками, какие-то развивающиеся, какие-то развитые, но все мы сконцентрированы на одной задаче: общими усилиями создать будущее, в котором решим все насущные проблемы и будем жить в гармоничном и мирном обществе», - заявил президент WorldSkills International Саймон Бартли.

Для участников этот чемпионат сродни олимпиаде - даже бороться они будут за золотые медали, которые могут подарить путевку в большую профессиональную жизнь. Российской команде дал напутствие глава правительства Дмитрий Медведев.

WorldSkills зародился в Мадриде 69 лет назад. После Второй мировой войны миру катастрофически не хватало квалифицированных специалистов - тех, кто умеет работать руками. Тогда и решили провести первый WorldSkills, в котором приняли участие по 12 португальцев и испанцев. Компетенций, соревновательных дисциплин, тогда было тоже 12.

Сегодня Казань принимает 63 страны-участницы - это 1300 конкурсантов. А компетенций - сразу 56.

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