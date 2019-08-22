«Состояние крайне тяжелое»: российские врачи рассказали о пострадавшей в Турции девочке

Выводы, которые были сделаны во время телемоста, подтвердились после посещения российскими врачами турецкой клиники, где находится 12-летняя девочка, пострадавшая в бассейне одного из отелей в Бодруме.

«Состояние остается крайне тяжелым и относительно стабильным. Это значит, что стабильность поддерживается серьезными мероприятиями интенсивной терапии. Мы сегодня имели возможность очень плотно пообщаться с докторами, курирующими ребенка, обменялись мнениями, обсудили тонкости лечения, находимся в плотном контакте», - рассказал главный детский анестезиолог-реаниматолог комитета здравоохранения Санкт-Петербурга Владимир Копылов.

Оказалось, что тяжесть состояния связана не только с поражением головного мозга, но и с другими органами, в частности - с легкими. В ближайшее время врачи постараются минимизировать явление дыхательной недостаточности, и тогда, возможно, девочку смогут транспортировать на компьютерную томографию.

«Транспортировка в настоящее время невозможна, ребенок признан нетранспортабельным», - добавил Копылов.

Российские врачи провели консилиум и согласились с тактикой лечения, которую предложили турецкие коллеги, сказал заведующий отделением реанимации интенсивной терапии детской городской больницы №1 Санкт-Петербурга Михаил Русак.

По словам врачей, сейчас рано давать прогнозы, потому что первостепенной задачей является сохранение жизни ребенка, а далее - возможность транспортировки в Санкт-Петербург.

Напомним, 18 августа 12-летнюю девочку Алисы затянуло в трубу на дне бассейна в Турции. Ее экстренно госпитализировали, сейчас она находится в критическом состоянии.