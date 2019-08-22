В Кремле подтвердили контакты с Киевом по обмену пленными

Москва обсуждала с Киевом тему обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков разъяснил, что этот вопрос затрагивался на прошедших на этой неделе переговорах Владимира Путина и Эммануэля Макрона во Франции. При этом о конкретных лицах, по словам пресс-секретаря Владимира Путина, речи не шло.

«Очень подробно состоялся обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, подробно обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами», - цитирует Пескова РИА Новости.

Отвечая на вопрос о продвижении в вопросе обмена удерживаемых лиц, Песков пояснил, что «определенные контакты на этот счет осуществляются».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что ведомство располагает информацией на тему обмена пленными, однако поделиться ею не может, поскольку этим вопросом должны заниматься компетентные органы.