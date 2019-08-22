МИД РФ владеет информацией по обмену удерживаемыми лицами с Украиной

Вопрос обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной должен решаться компетентными органами. МИД РФ располагает информацией относительно обмена, однако не будет ее раскрывать. Об этом заявила официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».

«Информация есть, но поделиться я ей не могу. Все подобные вопросы должны решаться профессионалами, компетентными органами на правовой основе, что и будет сделано», - цитирует дипломата ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил сегодня, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон в ходе переговоров обсудили обмен пленными между Россией и Украиной.

«Определенные контакты на этот счет осуществляются», - передает слова Пескова ТАСС.

На вопрос, готовится ли обмен пленными, пресс-секретарь сообщил, что обмен находится в стадии подготовки.