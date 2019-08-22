Адвокат назвал даты обмена удерживаемых между Россией и Украиной
Сейчас удерживаемых готовят к обмену.
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Обмен удерживаемых между Россией и Украиной должен состояться 28-29 августа. Об этом сообщил адвокат бывшего бойца спецподразделения «Беркут» Александра Саттарова Игорь Свинцицкий.
«Его готовят к обмену на одного из наших моряков. На кого именно, сказать не могу. Все будет известно 28-29 августа, когда должна состояться акция обмена удерживаемыми между Украиной и Россией», - сказал Свинцицкий про Саттарова.
Он добавил, что Саттаров доставлен в Службу безопасности Украины и сейчас проходит юридические процедуры, пишет «theБабель».